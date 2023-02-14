Bursa'da depremzedeler için 'gönüllü' sağlıkçılar

Bursa Tabip Odası, deprem bölgesinden Bursa’ya gelen depremzedeler için gönüllü olarak muayenehanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti veren hekimlerin listesini yayınladı.BURSA (İGFA) - Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Depremin yaraları sarılmaya başlanırken Bursa Tabip Odası öncülüğünde deprem bölgesinden Bursa’ya gelen afetzedeler için gönüllü olarak muayenehanelerinde sağlık hizmeti vermek isteyen hekimlerin isimleri açıklandı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Levent Tufan Kumaş, konuya ilişkin “Bursa’da kamu sağlık kurumlarına başvuran depremzede sayısı 2 bin 100 civarında, yatan hasta sayısı ise 152 civarında. Öte yandan Bursa Tabip Odası’na bağlı mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerimize çağrıda bulunduk. Çok sayıda gönüllü var. Özel muayenehanelerinde afetzedelere ücretsiz sağlık hizmeti verecekler. Kime ne kadar faydamız olursa, yaraları ne kadar sarabilirsek bizim için o kadar iyi. Destek olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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