Bursa'da acil servisler doldu taştı!

Bursa’da solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri sebebiyle acil servislerde büyük yoğunluk yaşıyor. Peki bu salgının sebebi nedir? Influenza ve Covid geri mi döndü? Pandemi tedbirleri geri mi gelecek?Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Türk Tabipler Birliği, son dönemlerde artış gösteren salgına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül Influenza ve COVID salgını" demişti. 17 yıldır Kulak Burun Boğaz hekimliği yapan Doç. Dr. Leman Veziroğlu Birdane, Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada salgında çalışılan kültürlerin COVID-19, Influenza virüsü ve RSV salgını olduğuna dikkat çekerek, büyük önlemler alınması gerektiğini belirtti.

ACİLLER KİLİT DURUMDA, MASKE GERİ DÖNDÜ

İçinde bulunduğumuz süreçte yoğun bakımlardaki yatak oranlarının oldukça yükseldiğini ve acil servislerin kilitlenmiş durumda olduğunu ifade eden Dr. Leman Veziroğlu Birdane, “Eskiden aldığımız önlemler gibi kalabalık ortamlarda maske takmak, herkesin dokunduğu yerlere dokunduktan sonra ellerimizi yıkamak ya da dezenfektanla temizlemek, öksürürken ya da hapşırırken ağzımızı ya mendille ya da kolumuzla kapatmak lazım. Okul dönemi çocuklarda burun akıntısı, hapşırık, grip semptomları gözüktüğü zaman annelerin çocukları en azından 2-3 gün (bulaşın yoğun olduğu zaman) okula göndermemeleri gerekiyor. Çalışan kesimin ise 2-3 gün istirahat etmeleri hem onların toparlanmaları hem de bulaşın engellenmesi için oldukça önemli.” dedi.

BU ÖLÜMCÜL VİRÜSTE KİMLER RİSK ALTINDA?

Küçük çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, akciğer rahatsızlıkları olanlar, otoimmün rahatsızlıkları olanlar, yüksek tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin risk altında olduğunu kaydeden Doç. Dr. Leman Veziroğlu Birdane, bu virüsü zararsız görmememiz gerektiğini söyledi.

Hastaların solunum problemi olursa mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Veziroğlu Birdane, “Bugün Türk Tabipler Birliği’nin yayınladığı haberde ölüm oranlarının arttığını okuduk. Zatürre ise buna eşlik ediyor. Yüksek ateş, eklem ağrıları gibi semptomları küçümsememeliyiz. Nedeninin mutlaka araştırılması gerekiyor. Influenza ya da Covid-19 varsa bunun tedavisi oldukça önemli. Hastaların solunum problemi olursa mutlaka hastaneye başvurmaları gerekiyor. Bu salgında da en önemlisi önlemdir. Birincisi bulaşın engellenmesi, ikincisi ise virüsü aldıktan sonra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Bulaşın engellenmesi için hastalık çok yoğunken kendimizi izole etmek ve maske takmak oldukça önemli. Birçoğumuz virüsü alıyoruz ama herkeste aynı semptomlar görünmüyor, bunu ayırt eden şey ise bağışıklık sistemidir.” dedi.

BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Bu hastalığa yakalanılsa da iyileştirmek anlamında bağışıklık sisteminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Leman Veziroğlu Birdane, vitaminin önemine vurgu ya "Dışarıdan D vitamini almamız gerekiyor. Her gün belli bir seviyede C vitamini almamız gerekiyor. Nar, portakal, mandalina, maydanoz, yeşil yapraklı sebzeler ve kemik suyu tüketebiliriz. Paket gıdalardan uzak kalmalı, dengeli beslenmeli ve her gün mutlaka açık havada en az 20-30 dakika yürümeliyiz" diye konuştu.