Bulanık görme ve ışık hassasiyetine dikkat!

Göz sorunları arasında en fazla karşılaşılan sorunlardan biri olan astigmat, her yaşta ortaya çıkabiliyor ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen konu hakkında önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Astigmat, korneanın veya göz merceğinin yüzeyinde meydana gelen düzensizlikler sonucu ortaya çıkar ve bireyin çevresini bulanık bir şekilde görmesine neden olur.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen, astigmatın bir göz hastalığı olmadığını, bireyin net bir şekilde görmesini etkileyen bir kırma kusuru olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Türkoğlu Şen, astigmatın nedenlerini şöyle sıraladı:

*Göz travmaları.

*Keratokonus hastalığı olarak bilinen rahatsızlık.

*Göz enfeksiyonları.

*Çevresel etmenler.

*Genetik etmenler.

Bu etmenlerin korneanın yapısında değişimlere neden olabileceğini ifade eden Şen, "Bu da korneanın, cisimlerden yansıyarak gelen ışınları ideal bir şekilde retinaya yönlendirememesine, dolayısıyla da astigmata neden olabilir." dedi.

Astigmat belirtileri ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Şen, "Bireyin çevresini ve cisimleri bulanık görmesi, baş ağrısı, göz yorgunluğu, bireyin çevresini gölgeli bir şekilde görmesi, loş ortamlarda ve gece saatlerinde görüşün azalması, göz batması, ışık hassasiyeti ve göz ağrısı"nın yer aldığını kaydetti.

Şen, bireylerin astigmatın derecesine göre bahsi geçen şikayetleri farklı şiddetlerde hissedebileceğine vurgu yaparak, "Eğer birey görüşünün git gide bulanıklaştığını hissediyorsa mutlaka bir göz hastalıkları doktoru ile görüşmelidir. Astigmat, kalın kenarlı mercekler ile yapılan gözlükler sayesinde düzeltilir. Bazı kişiler kalın kenarlı gözlük camlarını tercih etmek istemeyebilirler bu durumda kontakt lensler veya özel olarak hazırlanmış gözlük camları tercih edilebilir" diye konuştu.

ASTİGMAT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Astigmat tedavisi, günümüzde oldukça çeşitlidir. Astigmat tedavisinde kullanılan uygulamalar arasında gözlük tedavisi, kontakt lens tedavisi, lazerle astigmat tedavisi ve akıllı mercek tedavisi gibi uygulamalar yer almaktadır. Gözlük tedavisi ve kontakt lens tedavisi yıllardır astigmatın tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar. Ancak günümüzde bu uygulamaların yerlerini çok daha konforlu ve kalıcı tedaviler olan lazer uygulamaları ve akıllı lens uygulamaları almıştır.