Bu havuz sağlık dağıtıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Buca Semt Polikliniği içerisinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Hidroterapi Birimi kentteki önemli bir eksiği giderdi. Engelliler, yaşlılar ve sporcular için su altı tedavilerinin de yapıldığı iki hidroterapi havuzu, muayene odaları, egzersiz ve rehabilitasyon salonu, masaj üniteleri ile hizmet veren Eşrefpaşa Hastanesi, hastaların bir numaralı tercihi oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Hidroterapi Birimi kentin göz bebeği haline geldi. Hidroterapi Birimi ile önemli bir eksikliği gideren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, şimdiden hastaların ilk tercihi oldu. Merkez; engelli, yaşlı ve sporcular için su altı tedavilerinin de yapıldığı iki adet hidroterapi havuzu, muayene odaları, egzersiz ve rehabilitasyon salonu, masaj üniteleri ile tam teçhizatlı tedavi imkanı sunuyor.

Toplam 2 bin 500 metrekarelik alanda, 3 katlı binada hizmet veren poliklinikte fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra nöroloji, üroloji, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları, iç hastalıkları, röntgen, laboratuvar ve diş polikliniği hizmetleri de veriliyor.

Ücretsiz servisler var İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Hidroterapi Birimi sorumlusu Dr. Ayşegül Özçoban, poliklinikte tedavi görmek isteyen hastalar için Eşrefpaşa Hastanesi ana merkez binasından ücretsiz özel servislerin olduğunu belirtti. Dr. Ayşegül Özçoban, yeni açılan klinikte daha fazla hasta kabul ettiklerini söyleyerek “Bağlı bulunduğumuz bu klinik, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde daha geniş, daha rahat ve daha kullanışlı olan bir alana taşındı. Burada klasik bel fıtığı, diz ağrısı, boyun fıtığı yanında ayakta tedavi görebilecek hastaların hidroterapi uygulamalarını da yapıyoruz. Fizik tedavi teknikerlerimiz fizyoterapistlerimiz ile birlikte hem Eşrefpaşa Hastanesi merkez binamızda hem de burada hizmet veriyor. İzmir'de özelde bile bu imkânlara sahip hastane sayısı az. Bizim hidroterapi birimimiz ücretsiz olarak halkımıza hizmet verecek şekilde düzenlendi. Bazı hastaları, uygun olan, yarar göreceğini düşündüğümüz ve sağlık açısından da havuza girmesinde bir sakınca görmediğimiz hastaları yararlanması için yönlendiriyoruz. Birçok insan Eşrefpaşa Hastanesi ile ailevi bir bağ kurdu. Hizmetlerimizin katlanarak artmasından gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Amacımız hastalarımızın mental anlamda da yaşam kalitelerini arttırmak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde bulunan havuzda hastalara uygulamalı olarak tedavi yapan fizyoterapist Mehmet Mertkayış, “Buradaki uygulamamız suyun kaldırma kuvvetiyle birlikte eklemlere binen yükü azaltıp kas kuvvetini arttırmak. Aynı zamanda suyun ısı ve hidromasaj etkisi ile birlikte ağrıları azaltmak ve kasları doğrudan gevşetmek. Amacımız hastalarımızın sadece fiziki anlamda değil mental anlamda da yaşam kalitelerini arttırmak. Hastalarımızla yeri geldiğinde grup olarak yeri geldiğinde birebir çalışıyoruz” dedi.

Doktorlarımızdan çok memnunum Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi alan Ömer Bircan ise hayata geçirilen bu uygulamanın kendisine çok iyi geldiğini belirterek, “Belimden ve boynumdan rahatsızdım. Sağ olsun fizik tedavi doktorumuz burayı tavsiye etti. Şu an faydasını görmeye başladım diyebilirim. Kaslarımın genişlediğini hissediyorum. Doktorlardan da çok memnunum” diye konuştu.