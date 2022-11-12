Bu gurur Necmettin Pamir'in

Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Nöroşirurji alanında Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen “Üstün Hizmet Ödülü” nün sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez bir Türk beyin cerrahına verilen bu ödüle layık görülen Prof. Dr. Pamir “Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Kişisel olarak da, bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Avrupa’da beyin cerrahisi alanında tüm dernekleri çatısı altında toplayan Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) ‘Üstün Hizmet Ödülü’ iki yılda bir, bilim ve eğitim alanında yaptıkları sıra dışı çalışmalarla kendisinden sonrakilere ilham kaynağı olan kişilere veriliyor. Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’e ‘Üstün Hizmet Ödülü’, EANS’ın, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ da düzenlenen Avrupa kongresinde yapılan törende takdim edildi.

Çeşitli ülkelerden gelen seçkin bir katılımcı topluluğunun huzurunda, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği (EANS) Başkanı Prof. Dr. Andreas Demetriades tarafından plaket ve sertifikası takdim edilen Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Avrupa Nöroşirurjisine yapmış olduğu olağanüstü hizmetlerinden dolayı ‘Üstün Hizmet Ödülü’nü alan ilk Türk hekim oldu.

ÜLKEMİZ VE KENDİ ADIMA ONUR DUYDUM

2016-2018 yılları arasında Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin (President of World Academy of Neurological Surgery) ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini belirtirken, “Kişisel olarak da bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı onur duydum” dedi.