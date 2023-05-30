Bu besinler pişirildiğinde daha sağlıklı oluyor

Nev Esentepe Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Çağla Güngör, besin tüketimiyle ilgili tüyolar verirken, özellikle pişirildiğinde içindeki besleyiciliği artan ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Günlük yaşantımızda tükettiğimiz bazı besinler çiğ olması durumunda besleyici durumdayken, bazıları ise içindeki besin maddelerinin ortaya çıkması için ısı ihtiyacı oluşabiliyor.

Dyt. Çağla Güngör; brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanasında, bu sebzelere özgü, tat ve koku veren bir madde olan ‘glukosinolat’ maddesinin pişirme sonucunda antioksidan, antimikrobiyal, antikanserojen etkiler sağladığını söyledi.

Güngör, içeriğindeki ‘karotenin etkisiyle havucun da çiğ haline göre pişirildiğinde besleyiciliğinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Ispanağın içeriğinde bulunan maküler dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) indirgeyen lutein maddesinin de pişirildiğinde daha yüksek besleyicilik sağladığını kaydeden Dyt. Çağla Güngör, “Ancak çiğ halindeki C vitamini pişmişe göre daha yüksektir bu sebepten neye ihtiyacınız varsa fonksiyonel düşünülebilir. Domatesin de içeriğinde bulunan ‘’likopen’’ maddesinin etkisi ısıl işlem görmesiyle artmakta, özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı korucu olabilmektedir. Bununla birlikte, mantar türlerinin pişirilmesi sonucu toplam antioksidan oranlarının çiğ haline göre yüksek değerlere ulaştığı da tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.