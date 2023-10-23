Bölgesel incelme nedir ve nasıl uygulanır?

Bölgesel incelme nedir ve etkisini ne kadar sürede gösterir? Uzman Estetisyen Helen Yalçın Temel, konuya ilişkin önemli ayrıntıları ve sürecin nasıl işlediğiyle alakalı bilgiler verdi.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Orantısız bir şekilde kilo alan vücut bölgelerinin, 'bölgesel incelme' yöntemi kullanılarak daha estetik bir görünüme kavuşturulmasına yönelik gerçekleştirilen işlemlerde önemli noktalar neler ve etki kaç seans sonrasında gözlemlenebilir?

Uzman Estetisyen Helen Yalçın Temel, konu hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Bölgesel incelme işlemi için doğru cihaz kombinasyonunun çok önemli olduğunun altını çizen Helen Yalçın Temel, "Örneğin emslim cihazı, bölgesel olarak fazla bir yağlanma varsa çok büyük etkisini göremeyeceğimiz bir cihaz. Böyle durumlarda kullanılması gereken başka cihazlar var. Kişi, olması gereken bedene daha yakın ama kas görünümü elde etmek istiyorsa emslim cihazından yararlanabilir." dedi.

ÖDEM ATILMASINA DA YARDIMCI OLUYOR

Bölgesel zayıflamada cihazları kişinin ihtiyacına göre kombinlediklerini söyleyen Yalçın Temel, işlem sonunda muhakkak lenf drenajı uyguladıklarını, bu sayede de vücuttaki ödemin atılmasını sağladıklarını belirtti. İşlemin etkisini gösterme süresi hakkında da konuşan uzman estetisyen Temel, kişilerin gelip seansa girdikleri hali ile buradan çıktıkları halleri arasında bile fark olduğunu söyledi.