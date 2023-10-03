Bingöl’de sırtından yaralanan genç akciğer ameliyatıyla kurtarıldı
Bingöl Devlet Hastanesi'ne iki gün önce sırtından saplanan bir bıçakla getirilen U.B isimli 18 yaşındaki genç hasta, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhyettin Aslan tarafından gerçekleştirilen akciğer ameliyatı ile hayata döndü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA)- Alınan bilgiye göre Bingöl'de 18 yaşındaki genç hasta, sırtından saplanan bıçakla büyük yara aldı.
Yeni teknolojik cihazlarla gerçekleştirilen video yardımı göğüs cerrahisi sistemi VATS tekniği ile kanayan akciğer onarılarak, kanama durduruldu.
Eskiden açık cerrahi yöntemlerle yapılan akciğer onarımları yerine son dönemde literatürlerde önerilen kapalı kamera sistemi (VATS) tercih edildiğine dikkati çeken uzmanlar, bu yaklaşımın hastanın kanama odaklarının kapatılması ve onarılması için kullanıldı ve hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.
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