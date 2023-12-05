Bingöl Devlet'te narkozsuz klavikula ameliyatı
Bingöl Devlet Hastanesi'nde ileri düzey kalp yetmezliği ve bir gün öncesinde aktif epilepsi nöbeti geçiren bir hastaya, Anestezi Uzmanı Ahmet Demirdağ tarafından gerçekleştirilen bölgesel anestezi ile klavikula (köprücük kemiği) kırığı operasyonu başarıyla tamamlandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Ortopedi Uzmanı Dr. Mehmet Çakır’ın cerrahi müdahalesiyle gerçekleştirilen bu ameliyat, genel anestezi uygulamasının riskli olduğu durumlarda yeni bir alternatif olarak değerlendirildi.
Hastaya narkoz verilmeden yapılan operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığı belirtildi.
Bu uygulamanın, hastaların özel durumlarına uygun olarak adaptasyonuyla ilgili gelecekteki benzer durumlar için bir referans olabileceği ifade etti.
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