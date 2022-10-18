Bilgisayarda çok çalışmak gözleri kurutuyor

Özellikle ofis çalışanlarının yoğunlukla maruz kaldığı uzun süreli bilgisayar kullanımının göz kuruluğuna sebep olduğunu belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, göz önündeki tehlikeye dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, genellikle ofis çalışanları ve bilgisayar başında uzun zaman geçiren kişilerin sıklıkla yakalandığı göz kuruluğu hastalığı hakkında uyardı.

Göz kuruluğunun gözün önünü koruyan, onu ıslak tutan tabakanın eksik ya da düzensiz olması hali olduğunu belirten Sezgin, “Bu tabaka gözün hem çeşitli dış etkenlerden (toz, rüzgar gibi), hem de bazı mikroorganizmalardan korunmasını sağlayan bir tabakadır. Bu tabakadaki sorunlar nedeniyle gözde kuruluk semptomları ortaya çıkar” dedi.

GÖZLERİNİZ YANIYORSA DİKKAT!

Göz kuruluğunun bir çok sebebi olmakla birlikte son yıllarda buna en çok sebep olan faktörün yoğun bilgisayar kullanımı olduğunu hatırlatan Sezgin, “Gözlerde batma, yanma ve yabancı cisim olma hissi varsa bunlar göz kuruluğu belirtileridir. Bunlara ek olarak göz ağrısı, kaşınma ve gözlerin kızarması gibi şikayetler de olabilir. Hastalar kuru gözlere sahipse daha önce yaptıkları aktivitelerde zorlanabilirler. Örneğin bilgisayar başında eskisi kadar rahat olamadıklarını ya da gözlerinin çabuk yorulduğunu ifade ederler” diye konuştu.

Göz kuruluğunda en sık uygulanan tedaviler suni gözyaşı damlaları ve jelleri olduğunu dile getiren Sezgin, hastanın hekim tarafından değerlendirilmesi sonucu hastaya en uygun bulunan suni gözyaşı preparatının verildiğini açıkladı.

İlaç kullanımının yanısıra hastanın yaşam koşullarında önemli faktörlere dikkat emesi gerektiğini söyleyen Sezgin, “Nemsiz ortamda sık bulunan bir hasta bulunduğu ortamı daha nemli hale getirerek kuru göz şikayetini azaltabilir. Kontakt lens kullanımına çok dikkat etmeyen bir hasta, geceleri lenslerle uyuyan bir hasta ya da kullanım süresini aşan bir hasta bunlara dikkat ederek kuru göz şikayetlerini azaltabilir” dedi.