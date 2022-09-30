Bilecik Pazaryeri'nde sağlık ekiplerinden 'diyabet' bilgilendirmesi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Pazaryeri Devlet Hastanesi sağlık ekipleri, ilçede kurulan panayırda halk arasında şeker hastalığı adıyla bilinen 'Diyabet' hastalığı hakkında vatandaşları bilgilendirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde panayırda stant kuran İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, diyabet hastalığı hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Hayatın şekerden daha tatlı olduğunu belirterek şeker kullanmalarına dikkat etmeleri konusunda aydınlatılan stantta Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Duran, vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin insanların sağlıklarını olumsuz etkilediği belirterek, diyabetin kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur ifadesinde bulundu.

Günümüzde diyabetin görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Duran, bu durumun sadece yetişkin kadın ve erkekleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemediğini, vatandaşların da şeker tüketimi konusunda dikkatli olmalarını istedi.