Bilecik Pazaryeri 'Devlet'e 5 atama

Sağlık Bakanlığı'nın 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları ardından Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne 5 pratisyen tabip ataması gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Devlet Hastanesine yapılan yeni atamalara göre hastanede doktor sayısı 15'e yükseldi.

112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları sonrasında Pazaryeri'ne atanan pratisyenler Dr. Halil Metin, Dr. Serpil Özbey, Dr. Hikmet Emre Can ve Dr.Alper Murat İpek yeni atama kararı ile görevlerine başladı.

Ayrıca Acil’de 5, Aile Hekimliği'nde 5, Toplum Sağlığı'nda 1, 2 diş hekimi ve 1 Dahiliye Uzmanı olmak üzere hastanede doktor sayısı 15’e yükseldi.