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BEO Başkanı Şahin: Kozmetiklerde cilt özelliklerine dikkat edilmeli

SAĞLIK 21.06.2023, 12:13
BEO Başkanı Şahin: Kozmetiklerde cilt özelliklerine dikkat edilmeli

Bursa Eczacı Odası (BEO) Başkanı Okan Şahin, son zamanlarda yoğun ilgi gören doğal kozmetik ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -  Doğal kozmetik ürünlerinin cildi tahriş etmeyen bitkisel, hayvansal materyaller ve minerallerden oluştuğunu söyleyen Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin,  Herkes Duysun'a özel açıklamalarda bulundu.

Doğal kozmetik ürünlerin paraben, sentetik boyalar, sentetik kokular, silikon, petrol ürünleri vb. içerikleri bulundurmadıklarını belirten Başkan Şahin, "Organik kozmetik ürünler ise hiçbir kimyasal maddeyi bulundurmayan; saklama koşulları ve üretim prosesleri dâhil tüm özellikleri, belirli koşullara göre uygunluğu kontrol edilen ve sertifikalandırılan ürünlerdir. Yani bir ürünün organik olması, o ürünün üretim şekli açısından bilgilendirici bir terim olarak kullanılabilir. Bir kozmetik ürünün organik sayılabilmesi için belirli oranlarda organiklik içermesi yeterlidir ve bu oran ülkelere ve ürünlerin kategorilerine göre değişmektedir" dedi.

Kozmetik ürünlerin kullanım süresinin genellikle 36 aya kadar olabileceğini belirten Şahin, “Bazı durumlarda 36 aydan uzun olabilir ve bu nedenle ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazmayabilir fakat bu ürünün sınırsız bir kullanımı olduğu anlamına gelmez. Kozmetik ürünler açıldıktan sonra 6 ila 12 ay arasında tüketilmelidirler.” dedi.

“ALERJİK REAKSİYONLARLA KOLAY KOLAY KARŞILAŞILMAZ”

Organik bakım ürünlerinin yan etkilerinin olabileceğini ve bunların da kaşıntı, kuruluk, yanma, batma hissi, dermatit, ürtiker olabileceğini söyleyen Okan Şahin, “Organik kozmetik ürünlerde en olası yan etki alerjik reaksiyonlardır fakat alerjik reaksiyonlarla kolay kolay karşılaşılmaz. Kişisel faktörlere bağlı olarak derinin hassasiyet gösterebileceği birtakım maddeler, gerekli testlerden geçseler dahi buna neden olabilirler. Ürünlerin üzerinde yer alan ‘hipoallerjenik’ ibaresi, alerji riskinin en aza indirgendiğini göstermektedir. Yine de ürün alırken cilt özelliklerine dikkat edilmeli ve ürünler saklanma koşullarına uygun olarak korunmalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

“CİLDİN İHTİYACINA GÖRE BAKIM YAPILMALIDIR”

Organik ürünlerin sertifikalı olması gerektiğinin önemini vurgulayan Şahin, kimyasal içerik bulundurmayan ürünlerin cildin bütünlüğü koruduğunu ve bu nedenle sertifikasız ürünlerin tercih sebebi olmadığını da belirtti.

Cildin ihtiyacına göre bakım yapılması gerektiğinin de altını çizen Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, “Cildin ihtiyacına göre cilt bakımı evde sabah akşam düzenli olarak yapılmalıdır. Farklı bir mevcut hastalık, hassasiyet vs. olduğunda ise tavsiye edilen profesyonel cilt bakımı aylık olarak gerçekleştirilmelidir. Profesyonel ortamlarda yapılması gereken bu bakımın sıklığı, duruma göre yılda üçe kadar düşürülebilir. İyi bir cilt bakımı rutini ise öncelikle yüz temizleyici tonik veya jelle başlar. Ardından cilt yapısına uygun bir tonik kullanılır. Bu işleme serum veya maske ile devam edilir. Uygun bir nemlendirici ile de cildi nemlendirdikten sonra güneş kremi ile bakım işlemi sonlanır.” diye konuştu.

Asitlerin cilt için kullanımlarının, istenilen etkiye ve cilt tipine göre değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Okan Şahin, en sık kullanılan asitleri ise şöyle sıraladı:

 -Hyaluronik asit: Tüm cilt tiplerinde dolgunluk ve nem verir.  -Glikolik asit: Solgun ve mat görünümlü ciltleri canlandırır.  -Laktik asit: Ölü deriyi soyar.  -Askorbik asit: Renk eşitleyici ve aydınlatıcıdır.  -Retinoik asit: Yaşlanmayı geciktirir.  -Alfa hidroksi asit: Tüm ciltlerinde güneş hasarını giderir.

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