Belediye çalışanlarından kan bağışına destek

Erzincan Belediyesi personeli Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışına destek verdi.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Beleyesi personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağışında bulundu. Erzincan Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına personel yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının sağlık açısından faydalı olduğu bilinirken belediye binasına kurulan stantlarda gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra kan vermesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan gönüllü personelden doktor kontrolünde kan alındı. Toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Erzincan Belediyesi personeli periyodik olarak Kızılay tarafından düzenlenen bağış etkinliklerine destek oluyor.