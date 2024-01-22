Bebeklerde beslenme düzeni diş sağlığını etkiliyor

Çocukların doğru olmayan beslenme alışkanlıkları diş çürüklerinin temel sebeplerinden. "Amerikan Sağlık Derneği (AHA) yönergelerine göre 2 yaşın altındaki çocukların diyet programlarında şeker bulunmamalıdır” açıklamasında bulunan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir bebeklerde beslenme şekline dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Bebeklerin süt dişlerinin çıkmaya başladığı ilk 12 aylık dönemin altını çizen Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir diş hekimi kontrollerine de yine aynı dönemde başlanması gerektiğine dikkat çekti.

Bebeğin çürük riskinin belirlenerek ebeveynlerin bebeğin ağız hijyeninin devamlılığı hususunda bilgilendirilmesi gerektiğini aktaran Nurgül Demir “Ağız sağlığının idame ettirilebilmesi için, bebeğin diyet programında şeker içeren sıvı ve katı gıdalardan kaçınılmalıdır. Bebeklerin büyüme ve gelişimine sağladığı faydaları tartışılmaz bir gerçek olan anne sütünün ise içerdiği şeker sebebi ile, çürük oluşumuna sebep olabileceğini göz önünde tutmak gerekiyor. Her emzirmeden sonra bebeğin ağız içinin su içirilerek veya nemli bir temiz gazlı bezle silinerek temizlenmesi; ağız içindeki yumuşak dokularda süt artığı kalmasını engelleyerek, ağız içi pH’nın dengelenmesini sağlıyor” açıklamasında bulundu.

İLK DİŞLERLE BİRLİKTE FIRÇALAMA ŞART

“Bebeğin ilk dişleri çıkmaya başladığı andan itibaren ise, sabah ilk beslenmesinden sonra ve gece uyumadan önce, bebek için uygun bir diş fırçası ve diş macunu ile dişler mutlaka fırçalanmaya başlanmalıdır. Ek besinlere geçilen dönemde, çocukların tüketeceği atıştırmalıkların içine tat verici olarak beyaz veya esmer şeker değil; bal, pekmez ve keçiboynuzu özü gibi doğal ürünler eklenmelidir” ifadelerini kullanan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir “Ancak bebeğin kolay uykuya dalmasını sağlamak amacıyla, bebek kesinlikle bal veya pekmezle tatlandırılmış biberon veya emzikle uyutulmamalıdır. Gece tükürük akışı, gün içindeki seviyelere göre çok daha azdır. Gece boyunca diş yüzeylerinde kalan ve ağız içinde pH’yı düşürerek çürük yapıcı bakterilerin üremesine sebebiyet veren şeker; bebeklerde erken çocukluk çağı çürükleri’ denilen ve tüm süt dişlerini içeren, yaygın çürüklerin oluşmasına neden olur. Süt kalsiyum kaynağı olarak doğal ve tatlandırıcısız olarak tüketilmeli; besleyici özellikteki bal, pekmez gibi doğal ürünler tüketildikten sonra diş yüzeyleri mutlaka temizlenmelidir.”

5 yaşa kadar, çocuklara doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Nurgül Demir çocukların, sağlıklı ve doğal gıdalar tüketmesi gerektiğini belirtti. Okula başladıkları dönemde ise şeker alımının sınırlandırılması gerektiğini aktaran Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir “Uzun dönem diyet programları planlanarak, okul çağında bir pediatrist kontrolü altında devamlılığı sağlanmalıdır. Süt ve doğal süt ürünlerinin çürük önleyici etkileri olduğunu burada yeniden hatırlatayım. Çocuklar için tercih edilen sütler, mümkün olduğu kadar doğal ve katkısız olmalıdır. Şeker içeren meyveli hazır sütler ve yoğurtlar yerine, mevsim meyveleri süte veya yoğurda karıştırılarak çocukların tüketmesi sağlanmalıdır." dedi.