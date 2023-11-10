Batman Sason'da Gebe Oteli açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde özellikle kış aylarında gebe bayanların daha iyi şartlarda doğum yapmalarını sağlamak amacıyla gebe oteli açıldı.BATMAN (İGFA) - Otelin açılışında konuşan Batman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, bu kapsamda hastanenin lojmanlarına ait 2 adet dairemiz ev konforunda hizmet verdiğini, ayrıca hastalar için her gün 3 öğün yemek hizmetinin de sunulacağını söyledi.

Sason Devlet Hastanesi sınırları içerisinde 2 daireyi hazırlayıp gebe oteline dönüştürdüklerini belirten Kaymakam Murat Mete, özellikle kış aylarında uzak köylerde ikamet edip doğumu yaklaşan gebeleri burada misafir edeceklerini söyledi.

Kaymakam Mete, "İlçemizin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak olan Gebe Oteli kapılarını tüm Sason’lu annelere ve henüz dünyaya gelecek olan bebeklerine açtı. Proje İlçe Kaymakamlığımız koordinasyonu, Sason Aile Destek Merkezimizin ''Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı'' kurs ana başlığında ve finansman desteğinde İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz yürütümünde, Sason Devlet Hastanesi sınırları içerisinde bulunan 2 tam donanımlı dairede yeni anne olacakların ve anne adaylarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Aynı zamanda bu tesis, ailelerin doğum öncesi ve sonrası dönemlerde desteklenmelerini sağlayacak birçok imkanı sunuyor " diye konuştu.

Sason'daki Gebe Oteli'nin açılışını Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Batman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Batman Valisi Ekrem Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp ve Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Karagözoğlu birlikte yaptı.