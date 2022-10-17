Başkan Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi personeli ile buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelli, yaşlı, bakıma ve sağlık hizmetine muhtaç ve ihtiyaç sahibi onbinlerce vatandaşın imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi personeliyle bir araya geldi. Çaresiz durumdaki insanlara yardımcı olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizli'mizde kimse sahipsiz değil" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar onbinlerce ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşın imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlarla buluştu. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nde düzenlenen programa, Başkan Zolan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ile Evde Bakım ve Sağlık Merkezi çalışanları katıldı. Denizli'de bugüne kadar onbinlerce ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşın imdadına koşan Büyükşehir'in yardım melekleriyle bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, emeklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Burada Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin dev sağlık ordusuna alınan yeni ambulansları inceleyerek bilgi alan Başkan Zolan, yaptığı açıklamada günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları, yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçları ve evde sağlık hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini söyledi. Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zolan, yatağa bağımlı, engelli hastalar, yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evine ya da sağlık kuruluşlarından diğer bir sağlık kuruluşlarına hasta nakil hizmetinin de aynı şekilde yoğun bir şekilde tercih edildiğini belirterek tam donanımlı dört yeni ambulansı daha araç filolarına kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Zolan "Hasta nakil isteyen hemşehrilerimize daha hızlı hizmet verme imkanına kavuştuk. Böyle bir ihtiyacı karşılayacak kurumların olması ve bu kurumların başında Büyükşehir Belediyemizin geliyor olması çok kıymetli. Şimdiden hayırlı olsun. Allah’ım sağlıklı günler versin" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Denizli’mizde aç, bakımsız kalan, acı çeken, sahipsiz insan olmasın’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Denizli’mizde kimse sahipsiz değil. Yeni dört hasta nakil ambulansımız ile çok daha üst seviye hizmet etme imkanı bulacağız. Şehrimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun "

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 3 doktor, 41sağlık personeli, 3 fizyoterapist, 13 ambulans, 78 araç ve 230 personeliyle Denizlililere hizmet veriyor.