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Başkan Böcek, büyükşehir sağlık merkezini ziyaret etti

SAĞLIK 05.11.2022, 15:30
Başkan Böcek, büyükşehir sağlık merkezini ziyaret etti

‘Halkımızın derdine derman oluyoruz’ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ilçesinde hizmetleriyle halkın takdirini toplayan sağlık merkezini ziyaret etti. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, sağlık merkezinde diş tedavisi, evde sağlık, psikolojik destek ve sünnet hizmetleriyle vatandaşa ücretsiz hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı modern sağlık merkezi vatandaşlara ücretsiz hizmet sunmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de halkın takdirini toplayan sağlık merkezini ziyaret ederek, hasta, hasta yakınları ve personel ile sohbet etti.

Halkın daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için Kepez ilçesinde modern bir sağlık merkezi kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, “Sağlık merkezimizde, ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri, psikolog desteği, evde sağlık ve sünnet hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz veriyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizin ücretsiz olması da vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çok önemli. Hem çocuk hem yetişkin için verilen hizmetlerimiz halkımızın derdine derman oluyor” dedi.

Halkın Derdine Derman Oluyoruz

Merkezde 10 diş polikliniği olduğunu hem çocuk hem yetişkinlere hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, “Türkiye’de sünnet polikliniği olan bir belediyeyiz. Burada kıymetli doktorumuzun sayesinde bugüne kadar 662 çocuğumuz işlem gördü. Ayrıca dişle ilgili de 34 bin hastaya 77 bin işlem yapıldı. Kepez bölgemiz Antalya’da nüfus olarak birinci sırada olan bir bölgemiz. Sosyal güvence aramaksızın halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Evde bakım çok önemli. Büyüklerimizin evinde hizmet yapılması, gerek temizlik gerek sağlıkla ilgili onların her şeyiyle ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızın da her zaman emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

34 Bin Hastaya 77 Bin İşlem Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ramazan Akalın, sağlık merkezinde 2019 yılından bu yana 34 bin hastaya 77 bin işlem yapıldığını belirterek, “Çocuk ve yetişkinlere psikolog hizmeti veriyoruz. Türkiye de bir ilk olmak, 0-3 ve 6-12 yaş çocuklara sünnet hizmeti veriyoruz. Ayrıca evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerimizin tamamı sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz olarak halkımıza sağlanıyor. Psikolog hizmetimizin yanı sıra, sağlık hizmeti kapsamında hemşirelik hizmetleri, yara bakımı ayrıca evde fizik tedavi hizmetimiz de bulunmaktadır”

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