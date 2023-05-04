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Bandırma'ya 'Nev' sağlık üssü

SAĞLIK 04.05.2023, 15:12
Bandırma'ya 'Nev' sağlık üssü

Nev Sağlık Grubu, Bursa’da yer alan üç sağlık merkezinin ardından, Güney Marmara’nın en değerli bölgelerinden Bandırma’da sağlık merkezini devreye aldı. Toplamda 200 milyon TL yatırımla hayata geçen Nev Bandırma ile Görüntüleme Merkezi'nin açılışı yoğun ilgi gördü.BALIKESİR (İGFA) -  Sağlık sektöründe başta Bursa olmak üzere ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında çalışmalarını sürdüren Nev Sağlık Grubu’nun, sağlık merkezleri zincirine yeni bir halka daha eklendi.

Toplamda 200 milyon TL yatırımla hayata geçen Nev Bandırma ile Görüntüleme Merkezinin açılışı yoğun ilgi gördü.

Nev Bandırma, ilk etapta Genel Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi & Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Psikiyatri, Radyoloji, Diş Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Klinik Psikoloji alanlarında Bandırma ve bölge halkına hizmet verecek.

Bursa’daki sağlık merkezleri gibi Nev Bandırma da tümüyle yenilenerek, modern teknolojik altyapıya sahip, kaliteli sağlık hizmeti sunma odağıyla hizmete başladı.

Toplamda 1000 metrekare alanda yer alan Nev Bandırma ve Görüntüleme Merkezinde; 15 poliklinik, Diş, endoskopi, kolonoskopi ünitesi, 3 yataklı müşahede odası, radyoloji görüntüleme merkezi ve Acil Odası yer alıyor.

YATIRIMLARLA BÜYÜME YOLCULUĞU SÜRECEK

Nev Bandırma ve Görüntüleme Merkezi ile birlikte güçlü bir sağlık zinciri haline gelen Nev Sağlık Grubu, bu hamleyle beraber ülke ve bölge çapında büyüme hedefine yönelik önemli bir adım daha atmış oldu.

Nev Sağlık Grubu olarak, ilk günden beri vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma gayesiyle yoluna devam ettiklerini aktaran Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, “Bandırma stratejik olarak çok önemli bir konumda yer alıyor. Biz de Nev Sağlık Grubu olarak büyüme hedeflerimiz kapsamında Bandırma’nın potansiyeline inandığımız için bu yatırımı yapma kararı aldık. Gerek hastanelerimizin teknolojik altyapısını gerekse de insan kaynağını geliştirme anlamında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Nev Bandırma ve Görüntüleme Merkezimizin, Bandırma’ya ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bandırma’da gün boyu süren açılış organizasyonuna; Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, esnaf oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile kent ve ülke genelinden çok değerli isimler katıldı.

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