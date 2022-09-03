Bakan Koca paylaştı: Hayırlı olsun

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun.