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Bakan Koca paylaştı: Hayırlı olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.' dedi.
SAĞLIK 03.09.2022, 11:29
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun.
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