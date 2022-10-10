Bakan Koca'dan 'beyaz reform' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.
Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Bakan Koca, paylaşımında, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1579127504430039042
Bakan Koca, "beyaz reform" paylaşımlarında, "10 Dakika. MHRS daha kısa arayla randevu vermez.", "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin", "Yedek randevulara izin verildi" başlıklarının da detaylarına yer verdi.
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