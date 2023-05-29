Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi önemli

Yanlış ayakkabı seçimi günlük yaşamda ciddi ayak sağlığı problemlerine yol açabiliyor. Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların ayak dokusuna zarar verebiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan ayakkabıların seçiminin ayak sağlığında önemli bir yeri olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Hava akımına müsaade eden, sentetik ve terleten materyalleri az içeren, dar olmayan, ayak yapısı ile uyumlu, yumuşak ayakkabılar tercih edilmeli. Aynı ayakkabı üst üste giyilmemeli, giyilecekse bu ayakkabılar havalandırılmalı, aşırı nem ve terleme varsa kurutulmalı” dedi.

Yanlış ayakkabı seçiminde en sık görülen problemlerden birinin ayakkabı vurması olduğunu ve ayakkabı vurması nedeniyle oluşan yaralara müdahale edilmemesinin ciddi ayak sağlığı problemlerine sebep olabildiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Ayakkabının vurduğu yerde oluşan yara ılık su ile yıkanmalı, yaranın olduğu bölge kurulandıktan sonra yarayı temizleme ve mikropları öldürme gücüne sahip cilt losyonları ile bölgeye pansuman yapılmalı. Kişi eğer dışarıdaysa ve tekrar ayakkabı giyilmesi gerekiyorsa kapalı pansuman yöntemi ile yaranın enfeksiyon kapmaması için kapatılması gerekiyor. Eğer kişide diyabet ve dolaşım sorunu yoksa, darbe oluşturmayan ve bakımı düzenli yapılan ayakkabılar tercih edildiğinde, yaralar 7 ila 10 gün içerisinde iyileşebilir. Bu süre içerisinde iyileşmezse ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Bu durumlarda dermatoloji, plastik cerrahi ve ortopedi hekimleri ile görüşülmeli” diye konuştu.

Dr. Acay, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların tercih edilmemesi gerektiği kaydedildi. Acay, ayak sağlığı için uygun olmayan çalışma ortamlarının hijyenik olmayan koşullar ve uygun olmayan ayakkabı tercihleri enfeksiyon riskini artırabileceğini belirterek, enfeksiyon riskini en aza indirmek için bu etkenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.