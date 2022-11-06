Avrupa'nın en obezi Türkiye!

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her 3 kişiden birinin Obezite’den muzdarip olduğu Türkiye, Obez sayısında Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada.BURSA (İGFA) - - Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimleri sürüyor. Doç. Dr. Pınar Şişman, dünyada gittikçe daha fazla insanın muzdarip olduğu Obezite konusunda bir sunum yaptı.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, Doç. Dr. Pınar Şişman'a teşekkür plaketi takdim etti.

Tarihte aşırı kilolu olmanın toplumlarda sağlık ve zenginlik belirtisi olarak kabul edilirken, günümüzde ise açlık ve kıtlığın yerini büyük oranda aşırı beslenme ve aşırı kilonun getirdiği sağlık sorunlarının doldurduğunu belirten Doç. Dr. Şişman, DSÖ verilerine göre Türkiye'de her 3 kişiden birinin obez olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en 'obez' ülkeleri sıralamasında dördüncü, Avrupa’da ise birinci olduğunu kaydetti.

"Obezite gelişimine yol açan en önemli faktörler aşırı kalori tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsizliktir. Bununla birlikte bazı hormonal ve genetik hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar da obeziteye neden olabilir" diyen Doç. Dr. Pınar Şişman, "Obeziteli bir birey değerlendirilirken obezitenin derecesinin belirlenmesi, obeziteye sebep olacak altta yatan bir hastalık olup olmadığının araştırılması ve obeziteye eşlik eden diyabet, hipertansiyon, kan yağlarında yükseklik, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, inme, uyku apne sendromu gibi hastalıkların teşhis ve tedavisinin önemlidir" diye konuştu.

Tedavide kilo verme hızının kişiden kişiye değişebileceğini belirten Doç. Dr. Şişman, haftalık ortalama yarım ila 1 kilo arasında kilo kaybının beklendiğini, ilerleyen dönemlerde kilo kaybı hızının düşebileceğini sözlerine ekledi. Şişman, obezite tedavisinin kişi özelinde bireyselleştirilerek yapılmasının öneminden de bahsetti.