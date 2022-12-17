Astımda yeni yöntem nefes egzersizleri

Nefes almada güçlük ve bitmeyen kuru öksürük ile hayatı zorlaştıran astımın tedavisinde artık nefes egzersizleri de yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Kapsamlı bir araştırmada orta-ağır astımı olan 193 hastaya fizyoterapist gözetiminde nefes eğitimi verildi ve nefes eğitimi alan hastaların almayanlara göre 1 yıl içinde yaşam kalitesinde iyileşme olduğu gözlendi. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. İlknur Bostancı, “Nefes egzersizlerinin artık uluslararası astım tedavi rehberlerine de girdiğini görüyoruz. Nitekim 2022 Uluslararası Uzlaşı Raporu’nda hastaların yaşam kalitesini artırmakta yararlı bir yöntem olduğu ve bununla ilgili kanıt düzeyinin A derecesinde yani çok yüksek olduğu belirtildi” dedi.

Astımlı hastalarda nefes vermeyi uzatmak ve dakika solunum sayısını azaltmak için tasarlanmış solunum teknikleri son yıllarda oldukça popüler. Pranayama veya yoga nefes egzersizleri; yavaş nefes verme ile derin nefes almayı odağına alıyor. Benzer şekilde, dakika solunum sayısındaki azalmanın astım kontrolünü iyileştirebileceği teorisine dayanarak Buteyko nefes egzersizlerinin geliştirildiğini söyleyen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. İlknur Bostancı, “Kapsamlı bir araştırmada orta-ağır astımı olan 193 hastaya fizyoterapist gözetiminde nefes eğitimi verilmiş ve nefes eğitimi alan hastaların almayanlara göre 1 yıl içinde yaşam kalitesindeki iyileşme olduğu gösterilmiştir. Ancak hava yolu fizyolojisi, aldığı ilaç sayısı, astım atak sayısı ve egzersiz kapasitesi ölçümlerinde hiçbir değişiklik kaydedilmemiştir” dedi.