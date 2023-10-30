Asırlık Çınar Evlerinde ücretsiz hizmet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evlerinde düzenli olarak ücretsiz diyetisyen hizmeti veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde İzmitli çınarların sosyal hayatta daha aktif rol almasını amaçlayan Asırlık Çınar Evleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 50 yaş üstü vatandaşların faydalandığı Asırlık Çınar Evlerinde düzenli olarak diyetisyen hizmeti veriliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli diyetisyenler, hem bireysel hem de toplu görüşmelerin olduğu Asırlık Çınar Evleri’nde bu ay bireysel beslenme danışmanlığı seansları gerçekleştirdi. Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiren İzmitli çınarlar, İzmit Belediyesine teşekkür etti.