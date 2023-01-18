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Ara tatilde dikkat eksikliğine dikkat!

SAĞLIK 18.01.2023, 15:45
Ara tatilde dikkat eksikliğine dikkat!

Ara tatiller çocuğun ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak burada tatilin kendisinden ziyade bu sürecin nasıl geçirildiği ruhsal iyi oluş açısından büyük bir rol oynamaktadır. İşte uzmanında tatil döneminde ailelere öneriler...İSTANBUL (İGFA) - Her sene olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim döneminde bir dönemini daha geride bırakıp yeni bir döneme merhaba demeden önce çocuklar ve yetişkinler için küçük bir mola süreci olarak adlandırabileceğimiz ara tatil sürecine girmek üzereyiz.

Özellikle dikkatini odaklama ve sürdürmekte sorun yaşayan ya da dikkat eksiliği hiperaktivite tanısı olan çocuklarda ara tatiller çocuğun akademik yaşantısını, sosyal ilişkisini ya da ev yaşantısını kısacası yaşantısının bütünü üzerinde bozucu bir etki oluşturabiliyor.

Ara tatiller Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar için oldukça önemli!

Dikkat eksikliğinin bir sonuç olduğuna dikkati çeken İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Klinik Psikoloji Uzmanı Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, bu sonuca neden olan sürdürücü faktörlerin belirlenmesi çocuğun biyo-psiko-sosyal gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Arslan, DEHB genetik geçişi yüksek olan bir bozukluk olmasıyla birlikte tam olarak nedeninden bahsetmek mümkün olmadığını belirterek, bu sebeple bozukluğu erken dönemde fark etmenin aile bireylerini bu rahatsızlık konusunda bilgilendirmek ve farkındalık düzeyini arttırmak istediklerini kaydetti.

"AKADEMİK BECERELERİ DESTEKLEYİN"

"DEHB’li çocuklar değişime adapte olmakta güçlük yaşayabilirler" diyen Uzman Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan,  tatil sürecinde de çocuğun akademik becerilerini desteklemelerini istedi.

Leblebicioğlu Arslan, "Çocuğunuzun benlik saygısını zedeleyecek damgalayıcı sözlerden kaçının. Örneğin, ‘Bilerek yapıyorsun. Şımarıksın. Tembelsin.’ gibi tüm bu sözler çocuğunuzun zaten baş etmekte zorlandığı süreci daha da zorlaştırarak ruh sağlığını olumsuz yönde etkiyebilir. Bunun yerine çocuğunuzun olumlu yönlerini destekleyin ve potansiyelini ortaya koyabilecekleri ortamlar hazırlayın. Örneğin, çocuğunuz resim yapmayı seviyorsa onun bu özelliğine olumlu vurgularda bulunun, ona kullanabileceği materyaller alabilir ya da isterse kursa gitmesi konusunda destek olabilirsiniz" dedi.

"ZAMANI PLANLAMAK ADINA SINIR KOYUN"

Zamanı planlamakta ve yönetmekte zorluk yaşayan çocuğunuz ekran karşısında geçirdikleri süreyi fark edemeyebileceği için sınır konulması gerektiğini kaydeden uzman psikolog, "Unutulmamalıdır ki değerlendirme ve müdahalede psikiyatrist, klinik psikolog, ebeveyn ve öğretmen iş birliği son derece önemlidir. Ayrıca teşhise yardımcı olmak ve değerlendirmek amacıyla psikologlar tarafından çocuğun yaşına ve gelişimine uygun test uygulanması Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda erken tanı ve müdahale süreci açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.

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