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Antibiyotik kullanmak istemeyenlere alternatif çözüm: Kış çayı

SAĞLIK 30.01.2024, 09:57
Antibiyotik kullanmak istemeyenlere alternatif çözüm: Kış çayı

Kış mevsimi kendini göstermeye ve sıcaklıklar düştükçe hastalık ve enfeksiyon oranları da ciddi derecede artıyor. Antibiyotik kullanmak istemeyen vatandaşlar ise çözümü alternatiflerde arıyorlar. Peki bu havalarda hastalıklardan korunmak veya daha çabuk atlatmak için nelere yönelebiliriz?Esmanur GÜLBAHAR / Sergen DURAK/ HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Kışı mevsimini soğuklarını giderek daha fazla hissettiğimiz bugünlerde vücudumuz enfeksiyonlara karşı daha korunmasız bir hale geldi. Vücudun bağışıklık sistemi zayıflamaya başladı ve grip, nezle gibi bulaşıcı soğuk algınlıklarına yakalanma riski arttı. Tam bu noktada devreye giren kış çayları bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı etkin bir koruma sağlıyor.

Bulaşıcı soğuk algınlığı hastalıkları insanlara özellikle kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, sinema, tiyatro ve kafelerde bulaşabilir. Hastalıklardan korunmak için tüketilen bitki çayları ile vücudun direnci artırılabilir. Bağışıklık güçlendirici özelliği ile ön plana çıkan bitki çayları karanfil, kabuk tarçın, karabiber, zencefil gibi baharatlarla desteklenebilir. İçerisine bir parça limon atılabilir.

“KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI KIŞ ÇAYINA RAĞBET VAR”

50 yıldır baharat ve bitki ile Bursa halkına hizmet ettiğini belirten Aktar İsmail Bey konu ile ilgili Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimden dolayı kış hastalıklarının revaçta olduğunu ve kimyasal bir şey kullanmak istemeyenlerin doğal ürünler talep ettiğini dile getirerek, “Kış çayı, grip ve nezleye çok güzel cevap veriyor. İçinde gül hatmi, papatya ve ıhlamur var. Kaynatırken içine bir karanfil ve ufak parça tarçın konulabilir. İçerken ise içine ufak bir parça limon koyduğumuz zaman bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Gribe karşı savaşıyor. Papatya ile iltihabı temizliyor. Kış hastalıklarına karşı kış çayına rağbet var.” dedi. IHLAMURU NASIL TÜKETMEK GEREKİYOR?

Uzun zamandan beri koruyuculuğu bilinen doğal bitkilerden biri olan ıhlamurun nasıl içilmesi gerektiğini de tarif eden aktar İsmail Bey, “Ihlamurun içine her şey girmez. Bir kiloluk çaydanlığa bir avuç ıhlamur, bir yemek kaşığı papatya, 3-5 adet karanfil ve ayvanın dörtte birini ekleyip kaynatırsanız kış hastalıklarının hepsinden korunursunuz çünkü ıhlamur bağışıklık sistemine iyi gelir, papatya antibiyotiktir, karanfil antiseptiktir. Ayva ise göğsü yumuşatıyor ve balgam söküp vücut direncini en üst seviyeye çıkarıyor. İçerken bir çay kaşığı bal ve limonla da desteklersek kışı antibiyotik kullanmadan atlatmamız oldukça mümkündür.” ifadelerini kullandı.

KIŞIN ANTİBİYOTİK KULLANMAK İSTEMEYENLERE MUCİZE TARİF…

Aktar İsmail Bey, kış aylarında antibiyotik kullanmak istemeyenlere özel mucize bir kış çayı tarifi de verdi: 

“4 tane limonun kabuklarını soyup, doğrayıp miksere koyuyoruz. 4 diş sarımsağı da soyduk, doğradık onu da miksere koyduk. İki parmağımızın büyüklüğünde 20-25 gram taze zencefili soyup doğrayıp mikserde çorba kıvamına getirip, 2-2,5 litre kaynayan suyun içine atıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra dolaba koyduk. Sabah-akşam kişinin yaşına ve ağırlığına göre yarım ya da bir çay bardağı aç karnına içip üzerine bir bardak su içtikten yarım saat sonra sofraya oturabilirsiniz.” 

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