Antalya Kumluca'da bebekler gülümsüyor

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesinde teknolojik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda bebeklerden kan almadan bilirubin ölçümü yapabilen Bilirubinmetre cihazı kullanımına başladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Uysal Aladağ, halk arasında sarılık olarak bilinen rahatsızlığın teşhisi için bebeklerden bilirubin oranının ölçülmesi gerektiğine dikkat çekerek, geleneksel yöntemde bebekten her seferinde bebekten kan alınması gereği olduğunu ancak Bilirubinmetre cihazı normal standartlarda ışık yolu ile kandaki bilirubin oranını ölçmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bir cihaz olduğundan bu sayede bebeklerimizin canı yanmadan kısa sürede bilirubin düzeyleri tespit edilebildiğini kaydetti.

Özellikle bebeklerde Bilirubin miktarı normal değerden yüksek ise karaciğer ve safra kanalları ilgili problemler yaşanabileceğini belirten Uzman Dr. Aladağ, "Bu açıdan ölçümü ve erken teşhis edilmesi bebek sağlığı için son derece önemlidir. Bu cihazın kullanımı bu açıdan çok önemli artık bebeklerimin bu testini onlar gülümserken yapabileceğiz" diye konuştu.