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Anne sütü ile beslenmede hedef yüzde 70

SAĞLIK 06.12.2023, 11:12
Anne sütü ile beslenmede hedef yüzde 70

Sağlık Bakanlığı ve UNICEF’in araştırmalarına göre son 10 yılda, her iki anneden biri bebeğini emzirmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte, 2030 yılına kadar bu oranın yüzde 70’e ulaşması hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Bakanlığı ve UNICEF’in araştırmalarına göre, son 10 yılda emzirme oranları artmış durumda.

Araştırma sonuçlarına göre küresel ölçekte, 6 aydan küçük bebeklerin sadece yüzde 48'ü anne sütüyle besleniyor. Hedef ise 2030 yılında bu oranı yüzde 70’e taşımak. Bu nedenle uzmanlar, annelerin bebeklerini emzirebilmeleri için uygun ortam ve koşulların sağlanması ve anneye destek olunması gerektiğini belirtti.

Anne sütü verilemediği durumlarda mutlaka sütlerin sağılarak doğru bir biberonla bebeğe verilmesi gerektiğini vurgulayan anne bebek hemşiresi ve emzirme danışmanı Neriman Gamze Şekercioğlu, “Anne sütü, başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel ve psikolojik yönden pek çok yarar sağlıyor. Araştırmalara göre; küresel ölçekte, 6 aydan küçük bebeklerin sadece yüzde 48'ü anne sütüyle besleniyor. Bu nedenle, emziren annelerin iyi beslenmesi, yorgunluktan, stresten uzak kalması, uyku dahil düzenli bir yaşam biçimine sahip olabilmeleri için aile ve arkadaş çevresinden yardım alması büyük önem taşıyor. Toplum tarafından emzirmenin bebek için doğal, en kolay, sağlıklı bir beslenme yöntemi olduğunun anlaşılması ve alışveriş merkezleri, restoranlar, iş yerleri gibi sosyal alanlarda emziren annelere uygun ortamların sağlanması gerekiyor.” diye konuştu.

“FARKLI NEDENLER DOLAYISIYLA EMZİREMEYEN ANNELER ALTERNATİF YOLLARA BAŞVURMALI”

Memereddi veya çalışma durumu gibi farklı nedenlerden dolayıbebeklerini emziremeyen annelerin ise alternatif yollara başvurabileceğine dikkat çekenNeriman Gamze Şekeroğlu, “Bebeğin memeyi reddetmesi, tıkanık ve şiş memeyi rahatlatmak, süt miktarını yükseltmek, çalışan annelerin iş saatlerinde de bebeğine anne sütü vermek istemesi sonucu kullanılan süt pompaları hem annelerin hem de bebeklerin hayatını kolaylaştıracaktır. Örneğin, elektriğin olmadığı ya da prize ulaşımın kolay olmadığı yerlerde kullanmak için USB’li göğüs pompaları tercih edilebilir. Bununla birlikte birçok anne, meme reddi yaşama korkusu ile bebeğine biberon vermek istemeyebilir. Bu noktada ise anne memesine en yakın hissiyatı veren biberon emzikleri tercih edilebilir. Bu sayede, bebeğin anne sütü alması için uygun ortam ve koşullar yaratılmış olur” diye konuştu.

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