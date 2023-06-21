AMAÇ umut zincirine halka oldu

Aferez Merkezleri ve Hematoloji Derneği’nin Antalya’da düzenlediği genel kurulda yeniden başkan seçilen M. Ferdi Nayir, kök hücre bağışçı havuzunun genişlemesi ve umut zincirine destek olunması için çalıştıklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Aferez Merkezleri ve Hematoloji Çalışanları Derneği’nin (AMAÇ), 2023 genel kurul toplantısı Antalya Olimpos’ta gerçekleştirildi.

Yapılan genel kurulda M. Ferdi Nayir, yeniden başkanlık koltuğuna otururken yönetim kurulu ise Ali Gül, Cem Perdecier, Haydar Arıkazan, Nebi Toksöz, Şadan Özdemir, Ali Kılınç ve Nihal Kaplan’dan oluştu.

“BAĞIŞCI VE ALICI ARASINDA UYUM OLMALIDIR”

Genel kurulda konuşan AMAÇ Başkanı M. Ferdi Nayir, “Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), ulusal ve uluslararası Allojeneik Hematopoetik kök hücre taleplerini dünya standartlarında karşılamak, bağışçı sağlığını korumak, etik değerlere bağlı kalmak ve alanında kanıta dayalı tıbbi gelişmeleri takip ederek, hakkaniyet çerçevesinde ve zamanında nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Kök hücre bağışı için uygun bir bağışçının bulunması genellikle zordur. İdeal olarak, bağışçı ve alıcı arasında doku tiplemesi olarak adlandırılan bir uyum olmalıdır ancak bu uyum nadiren bulunur ve bağışçı havuzunu genişletmek için daha fazla insanın kayıt olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bağışçıdan alınan kök hücrenin hastalara nakil yapılmak suretiyle şifa olduğuna dikkat çeken Nayir, “Amaç Derneği olarak bakanlığımızın, bu organizasyonun içinde aktif yer alan kök hücre toplama merkezi ve nakil merkezleri çalışanları üyelerimiz ile bu kutsal görevi bir adım daha ileri götürüp olağan genel kurul toplantımızda üyelerimiz ile beraber umut olmak adına Antalya Kızılay merkezi ile işbirliği yapıp bağışçı olduk. Üyelerimizle bu sürecin içinde aktif rol oynamaktan son derece gururlu ve mutluyuz. Siz de en yakın Kızılay şubesine başvurarak umut olabilirsiniz.” diye konuştu.