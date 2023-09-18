Alzheimer başlangıcı depresyonla karıştırılıyor

Alzheimer hastalığı ile diğer nörolojik hastalıkların karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Oğuz Tanrıdağ, “Alzheimer hastalığının diğer nörolojik hastalıklardan en önemli farkı, beynin gövdeyle ilişkilerine dokunmayıp, beynin başta hafıza olmak üzere zihinsel işlevlerini etkilemesi ve bunun yanısıra davranışlarda ve gündelik yaşam alışkanlıklarında bozukluklar yapmasıdır.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Alzheimer hastalığı diğer nörolojik hastalıklarla birlikte görülebiliyor.

Konuyla ilgili Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığı ve diğer nörolojik hastalıkların farkları ve benzerlikleri konusunda bilgiler verdi.

Prof. Dr. Tanrıdağ, Alzheimer hastalığı ile diğer nörolojik hastalıkların farkları ve benzerlikleri konusundaki bilgilerin kapsamlı bir kitabın içeriğini oluşturacağını ifade ederek, “Dahası bu tür bilgiler için sadece nöroloji uzmanı olmak yetmez aynı zamanda psikiyatri, iç hastalıkları ve genetik uzmanlığı da gerekir” dedi.

“Kısaca, Alzheimer hastalığının diğer nörolojik hastalıklardan en önemli farkı; beynin gövdeyle ilişkilerine dokunmayıp beynin başta hafıza olmak üzere zihinsel işlevlerini etkilemesi ve bunun yanısıra davranışlarda ve gündelik yaşam alışkanlıklarında bozukluklar yapmasıdır" diyen Tanrıdağ, "Bunun nedeni hastalığın beyinde zihinsel işlevlerle ilgili bölgelerde etkili olmasıdır. Bunların başında da hastalığın yakın dönem hafızayla ilgili olan temporal lobların içinde bulunan hipokampustan başlaması ve bağlantı yolları üzerinden ilerlemesidir” dedi.

Bu özelliklerin Alzheimer hastasının görünümünü ve nörolojik muayenesini Parkinson hastalığı, MS, ALS, inme, epilepsi, kas ve sinir hastalıklarından farklı kıldığını dile getiren Tanrıdağ, “Sadece Alzheimer ihtimali açısından nöroloji ve psikiyatri doktorlarını ilgilendiren en önemli husus bu hastalıkta alışılmış nörolojik muayenenin normal olmasıdır. Bu durum pratikte tanı açısından karışıklıklara yol açar ve başlangıç ve orta evre hastaların normal ya da depresyonda sanılmalarıyla sonuçlanır. Dolayısıyla nörolojik muayenenin normal bulunması hastayı Alzheimer olasılığından dışlamaz ve ek tetkiklerin yapılmasını gerekli kılar.” diye konuştu.