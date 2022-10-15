Akne izleriyle vedalaşın!

Kadın-erkek dış görüntüsüne önem veren herkesin genellikle yaşadığı sorunların başında gelen akne izlerinin tedavisinin artık kolaylaştığını belirten

Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, o yöntemleri anlattı.BURSA (İGFA) - Özellikle ergenlik döneminden itibaren herkesin korkulu rüyası haline gelen akne ve devamında kalan izlerin artık bu sorunu yaşayanların kabusu olmaktan çıktığını söyleyen Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, teknolojinin de gelişmesiyle uygulanan tedavi yöntemleriyle akne izlerinin büyük oranda giderildiğini ifade etti. Sezgin, “Akne izi çeşidine göre farklı tedaviler uygulanmaktadır. Mikroiğneleme yöntemi, peeling, PRP, fraksiyonel veya nd-yag lazer, subsizyon, dolgu tedavi seçenekleri arasındadır” dedi.

TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI

Uygulanan yöntemlerin amacının akne izini minimum seviyeye indirmek olduğunu söyleyen Sezgin, “Özellikle fraksiyonel lazer işlemi sonrası ciltte kızarıklık, tahriş, kabuklanma olabileceği ve iyileşme süresi uzun sürebileceği için bunun kış aylarında yapılmasını öneriyoruz. Peeling tedavisi de kışın tercih ettiğimiz tedavi yöntemlerinden. Ancak PRP, dolgu ve nd-yag lazer yaz aylarında da yapılabilir. Burada amaç sorunu olabildiğince hafifletmek. Akne izlerinin tamamen silinmesi sağlanamasa da bu yöntemlerle en aza indirilebilmektedir.bu nedenle iz bırakmaya eğilimli aknede tedavide geç kalınmamalı” diye konuştu.