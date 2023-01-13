Akciğer kanserinde erken tanı tedavide önemli

Onkoloji uzmanları, sigara içenlerin akciğer kanserinde erken tanı için yılda bir tomografi çektirmesi gerektiğini ve erken tanının tedavide başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Amerikan Akciğer Birliği, akciğer kanseri hastalarının 5 yıllık ortalama sağ kalımının yüzde 18.6 olduğunu rapor etti.

Hastaların genel olarak yüzde 16’sında akciğer kanserinin erken yakalandığına ve akciğer kanserine yakalanan hastaların yarıdan fazlasının da tanı konduktan sonraki bir yıl içinde hayatını kaybettiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Pek çok kanserin erken tanısı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin bir faydası gösterilememişse de akciğer kanseri taramalarının faydasını sorgulayan bir çalışmanın 20 yıllık sonuçları geçtiğimiz günlerde rapor edildi” diye konuştu.

Bu sonuçlara göre yılda bir düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi ile akciğer kanserinde uzun dönemli sağ kalım oranlarının yüzde 80’e kadar yükselebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışma New York Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. Henschke tarafından rapor edildi” dedi.

ERKEN TANI İLE 20 YILLIK SAĞ KALIM ORANI YÜZDE 80

Gerçekleştirilen bu çalışmada Uluslararası Erken Akciğer Kanseri Aksiyon Programı’na katılan 87.416 hastanın sağ kalım durumunun gözden geçirildiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu hastalardan 1.285 katılımcının kanseri tarama sonucu saptandı ve yüzde 83’ünde akciğer kanseri birinci evrede idi. Bu hastaların 20 yıllık sağ kalım oranları da yüzde 80 idi. Özet olarak bu çalışmada tomografi ile akciğer kanseri taraması önerilen hasta grubu, ki bu hastalar 50-80 yaş arası ve 20 paket/yıl sigara öyküsü olan ve son 15 yıla kadar sigara içen kişilerdir, akciğer kanserinin büyük oranda birinci evrede yakalandığı ve bu hastaların yüksek oranda sağ kaldıkları gösterilmiş oldu” diye konuştu.