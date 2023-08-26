Ailenizi korumak sizin elinizde

Uzman Klinik Psikolog Şervan Kaplan, aile terapisini aile üyelerinin karşılaştığı zorlukları çözmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için bir uzmanın rehberliğinde yapılan bir terapi türü olarak tanımlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bireylerin sosyal yaşamlarında kurdukları ilişkiler ruhsal ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikle ebeveyn, eş ve çocuklar ile kurulan yakın ilişkilerde bu rol daha belirgin bir yer alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisi, zaman zaman zorluklar ve sıkıntılarla dolu olabilir. Farklı bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan aile dinamikleri, beklenmedik sorunların ve anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak, bu tür zorlukların üstesinden gelmek ve aile içi ilişkileri düzeltmek mümkündür. İşte tam da bu noktada, aile terapisi ve klinik psikologlar devreye giriyor.

Uzman Klinik Psikolog Şervan Kaplan, aile terapisini aile üyelerinin karşılaştığı zorlukları çözmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için bir uzmanın rehberliğinde yapılan bir terapi türü olarak tanımladı. Kaplan, ailede yaşanan sorunların kökenlerini anlamak, duygusal bağları güçlendirmek ve aile içi iletişimi düzeltmek amacıyla kullanılan aile terapisinin önemini altını çizerken, "Aile terapisinde uzmanlar, aile üyelerinin her birinin görüşlerini dinleyerek, endişelerini anlar ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunarlar. Bireylerin etkileşiminde rol oynayan sorunları açığa çıkararak aynı zamanda aile bireylerine de bu sorunlarla ilgili farkındalık kazandırır" dedi.