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Açıkta satılan çaylar sağlık açısından risk taşıyor

SAĞLIK 24.01.2024, 12:11
Açıkta satılan çaylar sağlık açısından risk taşıyor

Bitki çayları, kış aylarında en çok tercih edilen içeceklerin başında geliyor. İçeriği sayesinde sağlıklı yaşamın destekçisi olarak tüketilen bitki çaylarının hijyen koşullarına uygun olarak üretilmesi gerektiğini belirten BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Merdiven altı üretilen ve açıkta satılan denetimsiz çaylar ciddi riskler barındırıyor” diyor.İSTANBUL (İGFA) - Farklı bitki özleri ve yapraklarından elde edilen bitki çayları, günümüzde sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir içecek olarak birçok çeşidiyle öne çıkıyor. Özellikle olumlu katkıları ile bilinen bu çaylardan; yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, melisa, papatya, kuşburnu ve en çok tüketilenlerin arasında yer alıyor. Soğuk kış günlerinin eşlikçisi bitki çaylarının yaşamımızda önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, bitki çayı tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

“ÇAY TÜKETİMİNDE KALİTELİ HAMMADDE TEMİNİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Bitki çaylarının tüketimindeki en önemli noktanın ambalajlama ve hijyen olduğunu vurgulayan Ebru Akdağ, “Son yıllarda sağlıklı beslenmeye olan ilgi, bitkisel ürünlere olan yönelimi de artırdı. Özellikle bitki çayları, tüketicilerin hem sağlıklı olmak hem de çeşitli hastalıklardan korunmak amacıyla tercih ettiği ürünler arasında öne çıkıyor. Bilhassa, antioksidan maddeler taşıyan bazı bitkilerin bağışıklık sistemine olan etkileri bazı bitkilerin ise rahatlatıcı veya sindirim sisteminin çalışmasını kolaylaştırmasıyla çay hallerinin içilmesi yaygınlaştı. Ancak, çay keyfini doyasıya ve güvenle yaşayabilmemiz için kaliteli hammaddelerin temin edilmesi gerekiyor. Tüm gıdalarda olduğu gibi, çay üretiminde de kullanılan malzemelerin kalitesi, tüketicinin sağlığı açısından kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, üretim sürecinin her aşamasında gıda güvenliğin uygunluğun sağlanması gerekiyor. Sağlığı riske atabilecek istenmeyen maddeler taşımaması çok büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, merdiven altı olarak tabir edilen ve nerede üretildiği belli olmayan denetimsiz çayların tüketilmemesini öneriyoruz” diye konuştu. 

“AMBALAJLI ÇAYLAR, KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLİYOR”

Denetime tabi olmayan yerlerden bitki çayı alınmaması gerektiğinin altını çizen Akdağ, “Türk Gıda Kodeksi'ne göre çaylar dökme olarak satılamaz. Bu düzenleme, tüketicilerin çay ürünlerinin belirli standartlara uygun olduğundan emin olmalarını sağlar. Ancak, açıkta satılan çaylarda bu güvenceyi bulmak her zaman mümkün değil. Bu ürünlerin içine farklı maddelerin karıştırılma riski bulunmakta ve ürünün nasıl, ne kadar süreyle ve hangi koşullarda saklandığına dair bilgiler genellikle eksik olmaktadır. Bu nedenle, çay tüketiminde güvenilir ve ambalajlı markaları tercih etmek gerekiyor. Ambalajlı çay ürünleri, üretim sürecinden tüketiciye ulaşana kadar olan aşamalarda daha sıkı denetimlere tabi tutuluyor ve kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor” dedi.

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