800 bin inme vakası bekleniyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ‘Gizli Tehlike: İnme’ başlıklı sağlık seminerinde Nöroloji Uzmanı Doktor Elif Sarıönder Gencer, bu yıl 800 bin inme vakasının beklendiğini belirterek tedavide ilk 4 saatin kritik olduğunu söyledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ‘Gizli Tehlike: İnme’ başlıklı Seminer, Memorial Hastanesi iş birliğiyle Muratpaşa Belediyesi kültür salonunda düzenlendi.

Seminerde girişimsel Nöroloji Uzmanı Gencer çağın problemi haline gelen inme hastalığının nedenleri, semptom, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

2021 verilerine göre Türkiye de 40 bin inme vakasının yaşandığını belirten Gencer, bu yıl 800 bin yeni inme vakasının beklendiğini aktardı. İnme hastalığının belirtilerinden bahseden

Gencer tedavide ilk 4 saatin kritik olduğunun altını çizerken hastanın geçen her dakika 2 milyon nöron kaybettiğini ve bu durumun dönüşü olmadığını belirtti.