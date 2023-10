8 kadından biri meme kanseri

Prof. Dr. Büllent Çitgez, ‘Meme kanseri’ne karşı öz muayenehaneye dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayında bir iç giyim firmasının Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında, Çağla Şikel’in moderatörlüğünde meme kanserine yönelik farkındalığı güçlendirmek amacıyla etkinlik yapıldı. ‘Birlikte farkında’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Bülent Çitgez, meme kanseri, erken teşhis ve öz muayene konularında önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Tüm dünyada kadınların oldukça yaygın olarak karşılaştığı meme kanseri, erken teşhis edildiğinde çok daha başarılı bir tedavi süreci yürütülebiliyor. Kadınların meme kanserine karşı farkındalık kazanması, erken teşhis ihtimalini artırmak için düzenli taramalara katılması ve öz muayene uygulaması hayati önem taşıyor. Her sekiz kadından birinin meme kanseri riski taşıdığı düşünüldüğünde, nüfusa oranla Türkiye’de 5 milyondan fazla kadın bu riski taşıyor. Daha çok kadının bilinçlenmesini, meme kanserine karşı farkındalığın artmasını amaçlayarak, ‘birlikte farkında’ etkinliği gerçekleşti.

Prof. Dr. Bülent Çitgez ise erken teşhisin önemine dikkat çektiği konuşmasında şu açıklamalara yer verdi: “Meme kanseri her 8 kadından birinde görülebilen, oldukça yaygın bir kanser türü. Tüm dünyada ise her bir saatte 190 yeni vaka görülüyor. Ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların yüzde 44,5’i 50-69 yaş aralığındayken, yüzde 40,6’sı 25-49 yaş aralığında yer alıyor. Erken teşhis, elbette tedavinin başarıya ulaşması açısından çok önemli. Bu nedenle tüm kadınların düzenli olarak öz muayenelerini yapıyor ve taramalara katılıyor olması gerekiyor” dedi.