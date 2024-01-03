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46 kilo usta oyuncudan zayıflama tüyosu

SAĞLIK 03.01.2024, 12:35
46 kilo usta oyuncudan zayıflama tüyosu

Usta oyuncu Halil Ergün, son zamanlarda hakkında çıkan “Mide ameliyatıyla zayıfladı” haberlerine açıklık getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Halil Ergün, kendi yaptığı özel diyet ve yaklaşık üç aydır Tamay Akademide meridyen terapi seansıprogramıyla ameliyatsız, ağrısız, iğnesiz, efor sarf etmeden sağlıklı bir şekilde 46 kilo vermeyi başardı.

Yapımcı ve yönetmen arkadaşı İhsan Taş vesilesiyle Tamay Çelik ile tanıştığını belirten usta oyuncu Halil Ergün “Ben Meridyen terapisine başladıktan sonra ben kendi vücudumu yeniden keşfettim ve vücudumla yeniden barıştım. Dostlarınızı güvenle buraya davet edebilirsiniz” diye konuştu.

Enerjilerini dengelemek ve ruhsal ve beden sağlığı arayan açık herkese kapımız sonuna kadar açıktır diyen Tamay Akademi sahibi Tamay Çelik sözlerini şöyle sürdürdü “Yaptığımız işlem 5000 yıllık kadım bir terapinin teknoloji ile birleşmesidir. Çin tıbbı derki ‘Bir çok hastalık vardır fakat nedeni yoktur, asıl kök nedeni meridyen kanallarındaki enerjinin dengesizliğidir’ der. Beden sürekli kendini yenilemek, iyileştirmek ister. Bunun içinde meridyen kanallarındaki yaşam enerjisine ihtiyacı vardır. Modern dünyanın yaşamına bedenimiz ve enerjimiz ayak uyduramıyor sürekli elektromanyetik alanlar, stres, yanlış beslenme, hareketsiz kalmak bu meridyen kanallarındaki enerjinin dengesi bozuyor böylece önce hayattan keyif alamama, ruhsal sorunlar, ardından da hastalıklar olarak bize dengesizliğini haber verir. İnsan iyileştirilmeye değil yardıma ihtiyacı vardır çünkü şifa bizim içimizde.ufak müdahalelerle beden enerjisi dengelendiğinde, kendi iyileştirme gücümüz aktifleşir ve böylecebeden zihin ve ruh bütünsel bir yaklaşımla kendini yeniler. Özelikle metabolizmanın gerektiği şekilde çalışmasını sağlayarak kilo ise zayıflama zayıfsa ideal kilosuna kavuşması sağladığı gibi günüz hastalıklarının da kendi iyileşme gücümüzle iyileştiği görülmüştür. Gümüş eldiven ile uygulanan 5000 yıllık bu kadım bilgi gümüşün iletkenliği ve vücuda uygun frekans ile meridyen kanallarına yapılan bu terapi inanması güç mucizelere imza atıyor”  diye konuştu.

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