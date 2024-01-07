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2050'de her 4 kişiden biri işitme kaybı yaşayabilir

SAĞLIK 07.01.2024, 18:40
2050'de her 4 kişiden biri işitme kaybı yaşayabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılında yayınladığı işitme sağlığı özel raporu verilerine göre, 24 milyonu çocuk olmak üzere dünyada toplam 430 milyon kişi işitme kaybı yaşıyor.İSTANBUL (İGFA)- Bireylerin yaşam kalitesini düşüren, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, farklı sağlık sorunlarına da neden olabilen işitme kaybı, dünyada en yaygın görülen engeller arasında yer alıyor.

İşitme kaybına yönelik farkındalığın artırılmasının toplumsal kazanımlarına dikkat çeken Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, 2050 yılına kadar 2,5 milyar insanın yani her 4 kişiden birinin işitme kaybı riski yaşayacağı, önlem alınmadığı taktirde 700 milyondan fazla insanın ise işitme kaybı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacağı tahmin edildiğine dikkati çekerek, "Önlenebilir işitme kaybı nedeniyle zorluklar yaşayan binlerce insan, farklı tedavi çözümleri ile hayatın seslerine tekrar kavuşabilir” dedi.

İşitme sağlığı konusunda farkındalığın düşük olmasının hastaların yenilikçi çözümlerden yararlanmasının önüne geçtiğine dikkat çeken Erden; “Gerek eğitim gerekse aktif iş ve sosyal hayatımızda, kısacası yaşamsal refahta belirleyici bir rol üstlenen işitme duyusu, tüm bu alanlarda iletişim kurmanın yapı taşını oluşturuyor.İmplante edilebilir işitme çözümleriyle ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan bireylerde hem işitme performansını hem de yaşam kalitesini artıran başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Koklear implant ameliyatı ile geleneksel işitme cihazlarını kullanamayan, bu cihazlardan yeterli fayda göremeyen ya da çok ileri derecede işitme kayıplı hastaların yeniden duymasını sağlayabiliyoruz. Üstelik bu ameliyat, ülkemizde devlet geri ödemesi kapsamında ve yüzde 100 geri ödeniyor. İleri teknolojilerin verdiği gücü kullanarak genç yaşlı demeden işitme engeli bir kader olmaktan çıkarabilir, yeter ki hizmet sağlayıcılar, sağlık profesyonelleri ve en önemlisi halkımızın işitme sağlığı konusundaki bilgisi, bilinci ve farkındalığı yüksek olsun. Ülkemizdeki düşük farkındalık nedeniyle tedaviden yararlanabilecek bireylere ulaşmakta zorlanıyoruz. Oysa bu bireyler tedaviye ulaşabilirse, binlerce insana hayatın seslerini duydukları ve kendi seslerini duyurabilecekleri bir yaşamın kapılarını aralayabiliriz” diye konuştu.

TEDAVİ EDİLEMEYEN İŞİTME KAYBI YAKLAŞIK 1 TRİLYON DOLAR MALİYET OLUŞTURUYOR

Tedavi edilemeyen işitme kaybının bireylerin akademik başarısını engellerken, kariyer yaşamında da yıkıcı bir etki oluşturduğuna işaret eden Erden; tedavi edilemeyen işitme kaybının, küresel maliyet yükünün bir trilyon dolara yaklaştığı tahmin edildiğine vurgu yaptı.

İnsanın hayatını zorlaştıran işitme kaybına yönelik farkındalığın artırılması yönünde attıkları adımlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Erden, bu kapsamda tedavide standardizasyon, aday ve hasta yolculuğunda tanımlanmış adımlar, klinisyen ve odyologların eğitiminde süreklilik, işitsel rehabilitasyon uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve eğitimlerle desteklenmesi gibi projelerde yer aldıklarını, İşitme sağlığı farkındalığı ve tedavide standardizasyon konularında tüm ilgili sektör paydaşları ile çalıştaylar düzenledikleri, danışma kurulları ile standart tedavi ve hizmet kılavuzu hazırlanması çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

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