Yıldıray Çiçek Davutoğlun'a hadini bildirdi

Gazeteci ve araştırmacı yazar Yıldıray Çiçek'in Türkgün Gazetesinde ve Penturk Haber de yer alan yazısı ;

ürkiye’ye yaptığı ihanetlerle, kötülüklerle adı tarihe geçmiş olan Serok Ahmet geçtiğimiz akşam “Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30’u bekleyin lütfen. @dbdevletbahceli” twitini atarak gerçekten anlatacak bir şeyi var gibi milleti beklentiye soktu. Dediği saatte de sosyal medyasına 8 dakika 3 saniye süren bir konuşmasını yükledi. Ama videonun altına herkes “Senin için harcadığım 8 dakika 3 saniyeme yazıklar olsun” tepkisini gösteriyordu. Serok Ahmet o saçma sapan cümlelerle, tespitlerle, örneklerle bezediği konuşması yerine “Güldür Güldür” programında kendiyle ilgili skeçleri yükleseydi inanın daha sempatik kalırdı.

Biliyorsunuz Ahmet Davidoğlu bölücülük duyguları depreştiği için geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da “Kürt Çalıştayı” yapmıştı.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de Serok Ahmet’in bu etnik ve bölücü fitnesine “Zillet ittifakının ıslah olmaz üyesi Serok Ahmet’in, Diyarbakır’da düzenlenen “Demokratik Geleceğimizin İnşası: Kürt Meselesi” çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK’lıların ve FETÖ’cülerin aleni katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye’nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır” sözleriyle tepki göstermişti.

Serok Ahmet’in derdi bu sözler olmuş…

Bölücülere atmosfer yaratmak için “Kürt Çalıştayı” yapan kendinde bir problem yok ama ihanetini yüzüne vuran MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye “Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım” demiş…

Bunu diyen de “Açık söyleyeyim, doktora tezimi yazarken rüyalarımda bazen Gazali ve Hegel’le tartıştığımı hatırlarım” diyerek nasıl bir psikolojide olduğu muamma olan Serok Ahmet…

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