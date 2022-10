İnternet medyalarından İnternet Gazeteciliği Yasası’na tam destek

TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 2 maddesi geçti. Bugün kalan maddelerin oylamaya sunulacağı kanun teklifine internet medyalarından tam destek geldi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 2 maddesi geçti. Bugün kalan maddelerin oylamaya sunulacağı kanun teklifine internet medyalarından tam destek geldi.

TÜRKİYE’NİN BELİNDEKİ KAMBUR KALKIYOR

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, 40 maddelik kanun teklifinde çelişkili olan 29. Madde ile ilgili değişikliğin yapıldığını belirterek, “15 yıldır beklediğimiz, her Meclis’e geldiğinde ‘Basına sansür’ adı altında karşı çıkılan İnternet Gazeteciliği Yasası’nda sona gelindi. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak 29. Madde ile ilgili değişikliğin yapılmasını gerek Dijital Mecralar Komisyonu’nda, gerekse Adalet Komisyonu’nda dile getirmiştik. Bu maddede yapılan düzenleme ile birlikte basına sansür değil, aksine ilan desteği ile işsiz genç meslektaşlarımıza istihdam yolu açılmış oluyor. Yine internet medyalarında çalışan ancak, yasa olmadığı için fiilen gazeteci sayılamayan meslektaşlarımız, hergün yüzbinlerce kişinin anında haberi okuduğu fiilen medya sayılmayan internet haber siteleri, bu yasa ile resmen medya sayılacak olması, resmi ilanlardan ilan desteği alacak olmasıyla birlikte Türkiye’nin belindeki kambur kaldırılmış oluyor” dedi.

ANADOLU MEDYALARI YILLARDIR BU YASAYI BEKLİYOR

“Anadolu illerinde yayın yapan gazeteler, döviz kurlarının yükselmesi, baskı maliyetleri ve personel giderleri nedeniyle ekonomik güçlük çekmektedir” diyen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, “İnternet Gazeteciliği Yasası, baskılı gazeteler için bir can simidir. İlan gelirlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının reklam ve ilanları, belediye meclis kararları, belediye banner ve advatorial reklamlarının basın İlan Kurumu aracılığıyla verilecek olması, ilan pastasının büyümesini sağlayacaktır. İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ve İGF Haber Ajansı (İGFA) üyesi yaklaşık bin 600 civarında medya bulunmakta, bu medyaların yüzde 60’i yazılı medya, yüzde 30’ı kurumsal internet medyası, yüzde 10’u görsel medyadan oluşmaktadır. Dolayısıyla internet medyaları kadar gazetelerin haklarını korumak için de mücadele ediyoruz. İnternet Gazeteciliği Yasası, internet medyalarına can suyu olacak, nefes aldıracak, ekonomik sıkıntılar sona erecektir. Yazılı medya, bu yasa ile birlikte matbaa maliyetlerinden kurutulacak, ekonomik düzlüğe çıkacaktır” diye konuştu.

ONBİNLERCE İŞSİZ GENÇ GAZETECİYE İSTİHDAM YOLU AÇILIYOR

İnternet gazeteciliği yasasının medya sektöründe çağ atlatacağına da vurgu yapan İGF Genel Başkanı Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Teknolojinin hızla ilerlediği, metaverse ile yeni atılımların konuşulduğu günümüzde internet gazeteciliği yasasına karşı durmak, medya sektörüne kötülük yapmak anlamına gelmektedir. Her şeyden önce Basın Yasası ile internet haber siteleri hukuki statü elde edecek. Basın İlan Kurumu nezdinde ‘Süreli Yayın’ sayılacak haber sitelerinde çalışanlar, basın kartı, basın iş sözleşmesi, sigorta, fazla mesai, yıllık ve haftalık izin gibi yıllardır mahrum kaldıkları özlük haklarına kavuşacak. Bir anlamda çalışanların özlük hakları, güvence altına da alınmış olacak. Çoğunluğu yazılı ve görüntülü basında istihdam edilemediği için işsiz kalan, kurdukları haber siteleri ile geçim mücadelesi veren gazeteciler, fiiliyatta sürdürdükleri mesleklerine ve unvanlarına resmiyette de kavuşacak. İnternet gazetecilerinin akreditasyon uygulanan alanlara girişleri ve özgün içerik üretebilmeleri kolaylaşacak. İnternet medyaları, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlayacakları resmi ilan ve reklamlar ile ilave gelir elde edecek, İletişim Ve Gazetecilik mezunu on binlerce işsiz genç meslektaşımıza istihdam yolu açılacaktır. Basın İlan Kurumu’nun internet medyalarına vereceği ilanlar, yatırım, istihdam ve vergi kazancı olarak geri dönecek. Ekonomik bağlılıklar azalacak ve haber özgürlüğü artacak. Böylece sadece haber sitelerinin değil, dijital mecranın büyük bir bölümünün her anlamda hukuki zemine oturtulması sağlanacak. Diğer taraftan resmi ilan ve reklamlar daha çok kişiye ulaşacak, özelikle kamuya ait ilanlarda şeffaflık sağlanarak ve rekabeti arttıracak. Vatandaş ise, kamu hizmetlerinden etkili bir şekilde haberdar olacak. Kanun Teklifi ile Meclis’e getirilen yeni düzenleme gazeteleri ve gazeteciliği sonlandırmayacak, aksine ömürlerini uzatacak, hatta yaşatacak. Gazeteler, sahip oldukları haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayınlayarak yeni gelir elde edecek. Diğer taraftan günümüzün koşullarına ve toplumun beklentine uygun gazetecilik faaliyeti, yazılı basının yanında yeni mecra üzerinden de nitelikli şekilde sürdürülecek.”

MERDİVEN ALTI HABER SİTELERİ TARİH OLACAK

Yazılı gazetelerin düne kadar icra ilanlarını tümüyle kaybetme tehlikesi yaşadığına dikkat çeken Mesut Demir, “Kapanma tehlikesiyle yüzleşecek olan yazılı basın, yeni düzenleme ile icra ilanlarının mecrası olmayı sürdürüyor. Önceki düzenlemede, sadece ‘gazetede ilan edilmesine dair karar’ alınması halinde yayınlanan icra ilanlarının yayını, yeni düzenleme ile gazete veya haber sitesinde yayınlanması zorunluluk haline getiriliyor. Bu, bir anlamda yayınlanacak toplam ilan sayısı ve yayın bedelinin ciddi oranda artacağı anlamına geliyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin yaygınlaşması ve düşük yayın maliyeti nedeniyle binlerce internet sitesi kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Sahibi, adresi ve künyesi bilinmeyen bazı siteler üzerinden tehdit, şantaj, haksız kazanç gibi ceza kanunlarımıza ve Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayınlar yapılırken, kamu kurum ve kuruluşları, temsilcileri ile bireyler töhmet altında bırakılıyor. Bundan en büyük zararı yine gerçek gazetecilik yapan medyalar görüyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile ‘merdiven altı’ diye tabir edilen haber siteleri ayıklanacak, haber sitelerinin Basın Ahlak Esasları kapsamında yayın yapmaları teşvik edilecek” ifadelerini kullandı.

Bugün kalan maddelerin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam edileceğinin altını çizen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, internet gazeteciliği yasasının ülkemize ve medya sektörüne hayırlı olmasını diledi.