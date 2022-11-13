Son Dakika
Dezenformatif paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medyadaki dezenformatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
MEDYA 13.11.2022, 18:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 kişinin öldüğü 38 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.
17
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Başakşehir
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|11
|21
|7. Manisa FK
|12
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|15
|11. Sakaryaspor
|12
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü