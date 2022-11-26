Derya Uğur Öner Samimi Haber için kolları sıvadı !

1999 yılında medya sektörüne giriş yapan Derya Uğur Öner; TGRT Haber, TVNET, CNNTÜRK, TV8, SKYTÜRK gibi sektörün önde gelen televizyon kanallarında haber spikerliği yaptı, programlar hazırlayıp sundu.

Politika, gündem ve yaşam alanlarında içerikler üreten Derya Uğur Öner, en büyük başarısını gezi programları hazırlayıp sunarak yakaladı. 700’den fazla bölüm çekerek ekranlara gelen Uğur, Türkiye’yi karış karış gezerek ekranları başındaki insanların evlerine konuk oldu. Derya Uğur Öner, bu başarısını tutkuyla sarıldığı mesleğinin ona hediyesi olduğunu, gezmeyi ve anlatmayı çok sevdiğini söyledi.

Yeni Şafak ve Sky Road’ta gezi ve gündem yazıları da yazan Uğur, Samimi Haber’in samimi teklifi ve tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla ortaya koyduğu vizyon gerekçesiyle göreve geldiğini ve başarmak için çalışacaklarını ifade etti.