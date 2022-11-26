Derya Uğur Öner Samimi Haber için kolları sıvadı !
İnternet haberciliği yapan İstanbul merkezli haber sitesi samimihaber.com’un yeni Genel Yayın Yönetmeni medya dünyasının yakından tanıdığı Derya Uğur Öner oldu.
1999 yılında medya sektörüne giriş yapan Derya Uğur Öner; TGRT Haber, TVNET, CNNTÜRK, TV8, SKYTÜRK gibi sektörün önde gelen televizyon kanallarında haber spikerliği yaptı, programlar hazırlayıp sundu.
Politika, gündem ve yaşam alanlarında içerikler üreten Derya Uğur Öner, en büyük başarısını gezi programları hazırlayıp sunarak yakaladı. 700’den fazla bölüm çekerek ekranlara gelen Uğur, Türkiye’yi karış karış gezerek ekranları başındaki insanların evlerine konuk oldu. Derya Uğur Öner, bu başarısını tutkuyla sarıldığı mesleğinin ona hediyesi olduğunu, gezmeyi ve anlatmayı çok sevdiğini söyledi.
Yeni Şafak ve Sky Road’ta gezi ve gündem yazıları da yazan Uğur, Samimi Haber’in samimi teklifi ve tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla ortaya koyduğu vizyon gerekçesiyle göreve geldiğini ve başarmak için çalışacaklarını ifade etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Bodrumspor
|14
|22
|7. Boluspor
|13
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4