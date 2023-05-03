Zeynep Odabaşoğlu'na 'Yılın Kadın Influencer' ödülü

Ünlü Influencer Zeynep Odabaşoğlu, ‘Yılın Kadın Influencer’ı’ ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Hilton Hotel ev sahipliğinde sanat, spor, siyaset ve cemiyet hayatından birbirinden ünlü isimlerinde katılımlarıyla Uluslararası Marka ve Prestij Ödülleri'NİN töreni gerçekleştirildi.

‘Yılın Kadın Influencer’ı’ödülü Zeynep Odabaşoğlu'na verildi.

Ünlü Influencer Odabaşoğlu, aldığı 7. ödül olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Bu ödülümü çocuklarım, ailem ve tüm girişimci, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar adına aldım” diyerek geceye damgasını vurdu.

Ünlü Influencer Odabaşoğlu, sayfasında kadınlara verdiği destekle ve yardımseverliği ile birçok kişiye de örnek oluyor.