Zeynep Bastık yaktı geçti

Zeynep Bastık dün akşam Küçükçekmece’deki Gençlik Festivali’nde on binlerce kişiye konser verdi. Bastık müthiş danslarıyla sahneyi adeta ateşe verdi.İstanbul (İGFA) - Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Zeynep Bastık, konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında sahneye çıkan Zeynep Bastık sadece müzikal anlamda değil, şovlarıyla da seyirciyi kendine hayran bıraktı.

Geçmişte dansı meslek olarak da yapan Zeynep Bastık dün akşam sahnede bu yönünü müthiş figürleriyle bir kez daha gösterdi. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bir dakika yerinde duramayan Bastık sahneyi adeta ateşe verdi, deyim yerindeyse yaktı geçti! Müzisyen arkadaşlarıyla uyumuyla da dikkat çeken Zeynep Bastık Küçükçekmece seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeynep Bastık önümüzdeki günlerde yeni konserlerde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.