Zeynep Bastık vefa borcunu ödedi

Pop müziğin güçlü seslerinden Zeynep Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran’ın proje albümüne “Sen Sandım” ile konuk oldu. Bastık 2019’da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan “Her Yerde Sen” adlı şarkının da söz ve müziğinde imzası olan Telkıvıran’a vefa borcunu bu işbirliğiyle ödedi.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar çıkardığı şarkılarla kendine farklı bir kitle yaratan Zeynep Bastık çok konuşulacak bir işbirliğine imza attı. Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran'ın Türkçe pop müziğin en önemli isimlerini bir araya getirdiği proje albümüne konuk oldu. İkili “Sen Sandım” adlı şarkıda düet yaptı. Albümün üçüncü single’ı olarak yayınlanan “Sen Sandım”ın söz ve bestesi Çağrı Telkıvıran’a ait.

Zeynep Bastık'ın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan 2019'da çıkardığı "Her Yerde Sen" adlı şarkısı da Çağrı Telkıvıran imzalıydı. Bastık, bir anlamda vefa borcunu da ödeyerek albümde yer aldı.

R&B ve pop tınılarının sentezlendiği sound'uyla tam bir yaz şarkısı olan “Sen Sandım” için Zeynep Bastık’ın Urla’daki çiftlik evinde klip çekildi.

Hypers yönetmeni Mali Ergin imzalı klipte Çağrı Telkıvıran'ın yaptığı bir yanlış sonucu Zeynep Bastık'tan özür dilemesi ve af süreci komik bir dille anlatılıyor. Klibi çekerken çok eğlendiklerini söyleyen ikili gülerek “Biz zaten gerçek hayatta da hep böyleyiz” dedi.

Çağrı Telkıvıran’ın ilk olarak Ege Çubukçu, ardından Simge ve şimdi de Zeynep Bastık şarkılarıyla merak uyandıran projesinin bir sonraki şarkısı ve sanatçısı merakla bekleniyor. Sürprizlerle dolu albümden yeni single’lar art arda yayınlanmaya devam edecek.