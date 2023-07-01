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Zeynep Bastık'tan yaz konserleri
MAGAZİN 01.07.2023, 10:44
Yeni şarkısı “Eyvah”ın gördüğü ilginin rüzgarıyla art arda konserler vermeye hazırlanan Zeynep Bastık, yaz sahneleri serisine Çeşme’de başladı.İSTANBUL (İGFA) - Herkesin diline dolanan şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık son teklisi “Eyvah”ın başarısının tadını sahnede çıkarıyor.
Yaz konserleri serisine başlayan Bastık dün Çeşme’deydi. Mano Del Sol Beach’te sevenleriyle buluşan Zeynep Bastık’a tatilciler hep bir ağızdan eşlik etti.
Giydiği yeşil tulumu ile göz kamaştıran Zeynep Bastık, tarz konusundaki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.
Yenilenmiş repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken Bastık enerjisi ve performansıyla seyirciden tam not aldı.
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