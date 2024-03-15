Zeynep Bastık listeleri ele geçirdi

Şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık, Mabel Matiz imzalı son teklisi ‘Lan’ ile beklendiği gibi listeleri ele geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - En popüler üç dijital platformun müzik listelerinde zirveye yerleşen ‘Lan’ Spotify’da ulaşılması güç bir rekora imza attı.

8 Mart’ta dinleyici ile buluşan şarkı, 14 Mart günü 1.5 milyon kez dinlenerek ‘Spotify’da 1 günde en çok dinlenen şarkı’ oldu.

Bugün itibariyle ise ‘Lan’ Spotify’da toplam 3 milyon 874 bin dinlenmeyi geçti.