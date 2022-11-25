Zeynep Bastık Katar'da büyüledi

Katar’da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne alan Zeynep Bastık, önceki gece Al Bidda Park’ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser verdi.İSTANBUL (İGFA) - Zeynep Bastık repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.

İngilizce olarak ‘Burada olduğum için çok heyecanlıyım ellerim titriyor.’ diyen Zeynep Bastık konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türklerin tezahüratları karşısında ‘ağlarım yapmayın.’ karşılığı verdi.

Zeynep Bastık Al Bidda Park konserinde kıyafet olarak Raisa Vanessa, mücevher olarak The Ninon tasarımı tercih etti.