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Zeynep Bastık iyileşti ve soluğu sahnede aldı
MAGAZİN 22.01.2023, 10:41
Konserler serisine önceki akşam Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezinde start veren Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden Zeynep Bastık, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Azerbaycanlılarla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Bastık, iki saat süren performansında dinleyenleri yalnızca sesiyle değil Koza Genç Tasarımcılar Yarışmasında 2. Olan Şakir Buldan imzalı kıyafetiyle de büyüledi.
Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü İstanbul Volkswagen Arena‘da vereceği konserle sahnede sevenleriyle kutlayacak.
Zeynep'in, konser biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile gördü.
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